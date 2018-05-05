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ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Ataşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

05 Mayıs 2018 20:02

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Ataşehir\'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili gelen bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmanın ardından geçtiğimiz perşembe günü, Ataşehir Örnek Mahallesi\'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Baskında Ş.B., S.B. ve İ.K.  gözaltına alındı. Ekipler, adreste yaptığı aramada 889 gram skunk, 50 uyuşturucu hap, 15,1 gram ağırlığında 30 parça halinde taş kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ş.B. ve İ.K. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, S.B ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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