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Ataşehir'de sokak ortasında kadını yumruklayan saldırgana 5 ay 16 gün hapis cezası

Mahkeme cezanın ardından sanığın tahliyesine karar verdi

01 Kasım 2017 15:05

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde sokakta bir kadına yumrukla saldıran Hakan Dündar'a  5 ay 16 gün hapis cezası verildi. Zanlı, daha sonra tahliye edildi.

İddianamede, şüpheli Hakan Dündar'ın "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen A.Ç. kendisine çarpan ve "Yavaş olur musunuz" şeklinde uyardığı kişinin saldırısına uğramış, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, A.Ç'yi darbeden kişinin eşkalini belirlemişti.

Şüphelinin olayın gerçekleştiği mahallede yaşadığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda tıp fakültesi öğrencisi Hakan Dündar'ı (24) gözaltına almıştı.

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