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Ataşehir’de silahlı kavga!

Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

07 Ağustos 2016 19:15

Ataşehir'de akraba olduğu belirtilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Baraj Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, tapulu arsası üzerinde hak iddia eden abisiyle bir süredir sorun yaşadığı belirtilen Nizamettin Tellioğlu'nun çocukları ile yeğenleri arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada Mücahit Tellioğlu, amcası Nizamettin Tellioğlu'nun çocukları Muhammet Hasan ve Yavuz Tellioğlu'na silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Kavgaya sebep olan arsa üzerindeki büfenin ve bazı araçların haziran ayında bilinmeyen bir nedenle yandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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