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ATAŞEHİR'DE SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy'de bulunan bir işyeri ve evde silah ticareti ve imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı

03 Kasım 2018 15:26

 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy\'de bulunan bir işyeri ve evde silah ticareti ve imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 1 Kasım Perşembe günü ev ve işlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 39 yaşındaki U.D. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2\'si yapım aşamasında, 1\'i havalı tabanca olmak üzere toplam 7 tabanca, 1 av tüfeği, 3 şarjör, uzun namlulu silah mekanizması ve tabanca yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.D. hakkında \'Ruhsatsız silah\' ve \'Silah ticareti\' suçundan işlem yapılarak adliyeye çıkartıldı. Şüpheli U.D. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
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-Ele geçirilen silah ve silah parçalarından görüntü -Şüpheli U.D.\'nin adliyeye sevk edilmesi


 

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