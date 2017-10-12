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 ATAŞEHİR'DE SERVİSLERDE  VE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Ataşehir'de servis şoförünün bonzai kullanmış halde yakalanmasının ardından Mobil Okul Timi (MOT) ekipleri harekete geçti

12 Ekim 2017 18:00

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Ataşehir\'de servis şoförünün bonzai kullanmış halde yakalanmasının ardından Mobil Okul Timi (MOT) ekipleri harekete geçti.  Okul önlerinde şüpheli kişiler ve araçlarla birlikte servislere de denetim yapıldı
Mobil Okul Timi ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri sürüyor. Polis ekiplerinin 3 Ekim\'de gerçekleştirdiği servis denetiminde bir sürücünün baygın halde olması polisin dikkatini çekmiş, serviste yapılan aramada servis şoförünün bonzai kullandığı ortaya çıkmıştı. Uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu öğrenilen Servet G. skandalın ardından gözaltına alınmıştı.

SERVİSLER DİDİK DİDİK ARANDI
Ataşehir\'de MOT ekipleri  okul önlerinde yapılan denetimlerde servisler didik didik arandı, eksik evraklar kontrol edildi. Bir anadolu lisesinin önünde ise şüphelenilen iki motosiklet durduruldu. Yapılan inceleme sonucunda motosiklet sürücüleri hakkında eksik evraktan işlem yapıldı. Öte yandan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği\'nden  alınan bilgiye okulların açılmasıyla birlikte Ataşehir\'deki okullarda çalışan yaklaşık 3 bin kişiye Genel Bilgi Taraması yapıldı. Suç kaydı olanlar okul yönetimlerine bildirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Okul önlerindeki şüpheli kişi ve araçların aranması
-GBT yapılması
-Veliler ile röp
-Şüpheli iki motorun durdurulması
-Servis araçlarının durdurulması
-Aranması
-Servis sürücüleri ile röp
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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