Ataşehir'de restoranda silahlı kavga: 3 yaralı

Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR\'de bir restoranda çıkan silahlı kavgada biri güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı\'ndaki bir restoranda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre restorana çorba içmeye gelen iki kişi içerideki bir grupla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken Zafer Ü. ve Özkan O. bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan güvenlik görevlisi Güven B. kavgaya ayrılmak isterken seken kurşunlarda biri bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden bir otomobille uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken durumları ise iyi olduğu öğrenildi.



\"TARTIŞMA BÜYÜDÜ ÇEKTİ VURDULAR\"

Görgü tanığı Halil Bakır içerideki yaşanlarını anlattı,\"Ben burda çalışıyorum.Arkadaşlar tartıştılar iyice kavga büyüdü, ilk içerde başladı, ben tartışmayı gördüm. Dışarda konuştular, sarhoştular galiba tartışma büyüdü. Çekti vurdular birbirlerini. 2 kişilerdi, biri karışmadı, beyaz bi arabaları vardı, bindi gittiler. Bizde sesleri duyduk. 3 el ateş ettiler ikisinide bacağından vurdu, diğerini bilmiyorum, biri güvenlik olaya bakmak için gelmişti, içerdekinin durumu kötüydü\" diye konuştu



Öte yandan yaşanan kavgada restoranın camına kurşun isabet ederken olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil araştırması yaptı.

Polis ekipleri de olayın yaşandığı çevredeki vatandaşlardan bilgi alırken olayla ilgili içeride bulunan güvenlik kamerasın görüntülerini inceledi. Kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

(FOTOĞRAFLI)