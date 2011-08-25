-Ataşehir'de polise ateş açıldı İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Ataşehir'de uygulama yapan polis ekiplerinin ''dur'' ihtarına ateşle karşılık veren iki şüpheli, daha sonra çalıntı otomobili terk ederek kaçtı. Bostancı Köprüsü'nde uygulama yapan trafik polisleri, 34 AHY 53 plakalı Mercedes marka otomobili durdurmak istedi. Polisin ''dur'' ihtarına uymayan sürücü hızla uzaklaşmaya başladı. Polisler kaçan otomobilin arkasından ateş açtı. İçinde sürücüyle beraber iki kişinin bulunduğu otomobile 3 mermi isabet etti. Araç, Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı aramaları sırasında, aracın arka koltuğunda bıçak ile bir araç plakası bulundu. Otomobil için 4 gün önce Ataşehir Şehit Salih Sevgican Polis Merkezine çalıntı ihbarı yapıldığı öğrenildi. Polisin, kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.