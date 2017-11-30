ATAŞEHİR'DE POLİS SOYGUNCULARLA ÇATIŞTI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ataşehir\'de bir marketi soymaya çalışan şüpheliler ile polis arasında dün yaşanan çatışma güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ataşehir, Esatpaşa Mahallesi Hacıbekir Caddesi\'nde dün akşam saatlerinde bir markete soygun için giren şüpheliler, polisin \'teslim ol\' uyarısına ateşle karşılık vermiş; çatışmada bir şüpheli ölürken bir polis memuru da yaralanmıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelileri ile ve polisler arasında kovalamaca yaşanıyor. Daha sonra şüphelilerden biri polise ateş açıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamera kaydı

29.11.2017 - 23.37 - Haber Kodu : 171129204

30.11.2017 - 10.19 - Haber Kodu : 171130018



