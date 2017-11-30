T24 LogoT24 Logo
Gündem

ATAŞEHİR'DE POLİS SOYGUNCULARLA ÇATIŞTI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Ataşehir'de bir marketi soymaya çalışan şüpheliler ile polis arasında dün yaşanan çatışma güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

30 Kasım 2017 13:34

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Ataşehir\'de bir marketi soymaya çalışan şüpheliler ile polis arasında dün yaşanan çatışma güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Ataşehir, Esatpaşa Mahallesi Hacıbekir Caddesi\'nde dün akşam saatlerinde bir markete soygun için giren şüpheliler, polisin \'teslim ol\' uyarısına ateşle karşılık vermiş; çatışmada bir şüpheli ölürken bir polis memuru da yaralanmıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelileri ile ve polisler arasında kovalamaca yaşanıyor. Daha sonra şüphelilerden biri polise ateş açıyor.
 
Görüntü Dökümü:
---------------------------
-Olay anının güvenlik kamera kaydı

29.11.2017 - 23.37 - Haber Kodu : 171129204
30.11.2017 - 10.19 - Haber Kodu : 171130018


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizDHA AtaşehirAtaşehir Esatpaşa Mahallesi Hacıbekir CaddesiGörüntülerdeDahaDökümü OlayHaber Kodu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24