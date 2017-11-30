Ataşehir'de polis soyguncularla çatıştı; 1 soyguncu ölürken 1'i polis 2 yaralı(EK FOTOĞRAFLARLA GENİŞ HABER)

Ramazan EĞRİ-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Ataşehir\'de bir marketi soymaya çalışan şüpheliler kendilerini takip eden polisle çatıştı. Çatışmada 1 şüpheli ölü ele geçirildi, 1 yaralı 5 şüpheli ise yakalandı. Hafif yaralanan 1 polis memuru ise hastaneye kaldırıldı. Soygun anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Ataşehir, Esatpaşa Mahallesi Hacıbekir Caddesi\'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce de market soygununa karıştığı belirlenen Ferhat Erdoğan, Samet Y. ile Ömer B.\'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sırasında şüpheli 3 kişi, soygun için girdikleri markette, polisi fark edince dışarı çıktı. Şüpheliler, teslim ol uyarısında bulunan polise ateşle karşılık verdi. Şüphelilerden Ferhat Erdoğan ölürken bir polis memuru yaralandı. Şüphelilerden, Samet Y. ile Ömer B gözaltına alındı. Silah sesleri nedeniyle çevredekiler panik ve korkuyla kaçıştılar.



YAKINLARDA BULUNAN DEPOYA SAKLANDILAR

Polis, soyguncularla irtibatları olduklarını belirlediği kişilere, Örnek Mahallesi, Güldeste Sokakta bulunan bir depoya baskın yaptı. Teslim olmayan şüpheliler ile polis arasında burada da çatışma çıktı. Çatışmada Mahir K. yaralandı. Turan K. ile Enes K.\'da gözaltına alındı.

Yaralı polis memuru ile Mahir K. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

4 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü. Yaralı polis memuru ile Mahir K.\'nın tedavileri sürüyor.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Öte yandan, soygun anı ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde marketin içine giren iki kişi, silah zoru ile kasiyeri kasaya doğru götürüyor. Kasanın açılmasından sonra ellerinde eldiven bulunan soygunculardan biri bozuk paralar da dâhil olmak üzere, kasada bulanan paraları alıyor.

