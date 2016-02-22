Ataşehir’de otomobil TIR’ın altına girdi; 2 ölü, 1 yaralı

Ataşehir’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, TIR’ın altına girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Hürriyet’in haberine göre kaza, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi’nde bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğü çıkış kapısında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Dudullu yönünüde ilerleyen Erdem Öztürk’ün kullandığı 34 VR 0156 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sağ şeritte bekleyen TIR’a arkadan çarptı.

TIR’ın altına giren otomobildeki İsmail Paycı (22) ve Sedat Kaya (23) hayatını kaybetti, sürücü Erdem Öztürk (21) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan cesetler morga götürüldü.