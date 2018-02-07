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Ataşehir'de muhasebeci cinayetinde iki şüpheliden biri tutuklandı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de evinin kapısını çalarak muhasebeci olduğu öğrenilen Abdülkadir Kaya'yı (36) öldürdürdükleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

07 Şubat 2018 01:03

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR\'de evinin kapısını çalarak muhasebeci olduğu öğrenilen Abdülkadir Kaya\'yı (36) öldürdürdükleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı. 
Dün gece İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi\'nde dairesinin kapısını çalarak kapıyı açan Abdülkadir Kaya\'yı öldürdüğü iddia edilen iki şüpheliden biri olan B.A., bugün gözaltına alındı. 
B.A., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Savcılık tarafından sorgusu yapılan B.A., “Kasten adam öldürme\" suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Mahkeme, B.A.\'nın, “Kasten adam öldürme\" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 
B.A. ile birlikte olayı gerçekleştiren F.K.\'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

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