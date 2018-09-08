ATAŞEHİR'DE KUMAR OPERASYONU

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de kumar oynandığı belirlenen 2 adrese yapılan baskında 19 kişi gözaltına alındı.

Kumar oynandığı istihbaratını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda kumar oynamaya yer temin eden G.E. ve E.İ. ile kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 26 adet bilgisayar ile bin 600 lira ele geçirildi. 17 kişiye kabahatler kanunundan işlem yapılırken, G.E. ile E.İ. adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

-Kumar oynayanlar

-Bilgisayarlar

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