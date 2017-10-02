Ataşehir'de kadına yumruk atan saldırgan tutuklandı

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR\'de yolda yürüyen A.Ç. isimli kadına yumruk atan şüpheli Hakan Dündar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ferhatpaşa Mahallesi\'nde geçtiğimiz Cuma günü bir kadına önce çarpan daha sonra yumruk atan şüpheli Hakan Dündar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, Aile içi Şiddet Bürosu nöbetçi savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine Sevk edildi.

Burada yargılanan şüpheli Hakan Dündar, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından kamera kayıtları ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle \'basit yaralama\' suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi\'ne gönderildi.

