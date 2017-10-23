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Ataşehir'de kadına saldırıya 1 yıla kadar hapis cezası istemi

İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de yolda yürüyen A

23 Ekim 2017 15:54

İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR\'de yolda yürüyen A.Ç. isimli kadını saldırıda bulunan tıp fakültesi öğrencisi Hakan D.\'ye 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
Ataşehir\'de yolda yürüyen kadına önce omuz atıp ardından yumrukla vurarak darp ettiği iddiasıyla yargılanan tıp fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Hakan D. hakkında, \"kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, şikayetçi A.Ç.\'nin doktor raporuna göre, hayati tehlikeye sokmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif şekilde yaralandığı belirtildi. 
İddianamede, A.Ç.\'nin şüpheli ile uzlaşmak istemediği kaydedildi.  Ceza ehliyetinin tam olduğunu ifade edilen Hakan D.\'nin  \"basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 
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