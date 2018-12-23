ATAŞEHİR'DE GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI (1)

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

Ataşehir, Barbaros Mahallesi\'nde bulunan bir gece kulüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 5 kişi çeşitli yerlerinden yarealandı.

Olay saat 03.30 civarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi\'nde bulunan bir gece kulübünde meydana eldi. İddiaya göre gece kulübünde bir kaç kişi etrafa rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle kulüpten dışarı çıkarıldı. Kulüpten dışarı çıkarılan kişiler daha sonra geri gelerek gece kulübüne rastgele ateş ettiler. Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için polis tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden göruntü

-Olay yeri inceleme ekibi

-Genel ve detay goruntiler