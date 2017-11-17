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Ataşehir'de cip sitenin bahçesine düştü

Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bir sitenin bahçesine düştü

17 Kasım 2017 08:20

Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR\'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bir sitenin bahçesine düştü. Ters dönen aracının sürücüsünün ise kazanın hemen ardından taksiye binip olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. 

Kaza, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre  cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 VL 9149 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce sitenin otoparkındaki tel örgüye daha sonra bir sitenin bahçesine düştü. Aracının düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik polisleri sitenin bahçesinde ve caddede incelemede bulunurken otomobilin içerinde kimse olmadığını fark edildi. 

Kaza sırasında sitede bulunan Yaşar Çoşkun “Biz kazayı arkadaki güvenlik arkadaşın bize bilgi vermesiyle olay yerine geldik. Olay yerine geldiğimde aracın aşağıda olduğunu gördüm. Bir arkadaş da yolda telefonuyla konuşuyordu. Biz aracının yanına koştuk herhangi birisi var mı yok mu diye? \" dedi. İki çekicinin iki saat çalışmasının ardından bahçeye düşen araç halat yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kzanın ardından taksiye binip olay yerinden ayrıldığı belirtilen sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

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