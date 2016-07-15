Ataşehir'de banka soygunu

Ataşehir'de bir banka şubesine giren maskeli ve silahlı 2 soyguncu, güvenliği etkisiz hale getirdikten sonra 35 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Bir minibüsle banka şubesinin önüne gelen 2 kişi güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra bankaya giren silahlı şahıslar 35 bin lirayı allarak aynı araçla bankadan uzaklaştı.



Çıkarken güvenlik görevlisinin silahını da yanlarına alan soyguncular, Çamlıca Mahallesi Öztürk Sokakta 34 KEM 61 plakalı aracı terk etti. Kaçmaya başka bir araçla devam eden soyguncular kayıplara karışırken terk ettikleri araç yanmaya başladı.



Sebebi belirlenemeyen bir şeklide yanmaya başlayan aracı olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir çalışmayla söndürdü. Polis ekipleri hem havadan helikopter desteğiyle hem de karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.