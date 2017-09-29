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ATAŞEHİR’DE ASAYİŞ DENETİMİ

  *Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde metruk evler ve şüpheli araçlar üzerinde asayiş denetimi yapıldı

29 Eylül 2017 23:06

 

*Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde metruk evler ve şüpheli araçlar üzerinde asayiş denetimi yapıldı.
 
Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçe genelinde metruk ev ve şüpheli araçlar üzerinde asayiş denetimi yapıldı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde narkotik köpekleri de kullanıldı. Ekipler çeşitli mahallelerde bulunan metruk evlere giderek arama yaptı. Aramaların ardından ana caddelerde şüpheli araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Şüpheli kişilere GBT sorgulaması yapıldı. Saat 17.00’da başlayan asayiş denetimi 19.00’da sona erdi.
 
Görüntü Dökümü:
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-Polisler
-Arama yapılması
-Metruk evler
-GBT sorgulamaları
-Araçların durdurulması
-Araçların içinde arama yapılması
-Metruk evde arama yapılması
-Narkotik köpeğinin arama yapması
-Genel ve detay

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