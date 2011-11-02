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Ataşehir'de Angus eylemi İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2011 18:40

-Ataşehir'de Angus eylemi İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Kurbanlık hayvan ithalatı nedeniyle ellerindeki hayvanları satamadıklarını ileri süren bir grup kurban satıcısı, Ataşehir'de E-5 karayolunu trafiğe kapattı. Ataşehir Yenisahra'da kurulan hayvan pazarında kurban satışı yapan satıcılar, hayvan ithalatı nedeniyle satmak için getirdikleri kurbanlıkların ellerinde kaldığını ileri sürerek, E-5 karayolunun Yeni Sahra mevkisini Harem istikametinde kısa süre trafiğe kapattı. Çeşitli illerden getirdikleri büyükbaş hayvanların ellerinde kaldığını ileri süren satıcılar, ''kahrolsun angus'' şeklinde slogan attı. Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle E-5 karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından, yolu trafiğe açmak isteyen polis ekipleri ile satıcılar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri daha sonra satıcıları yoldan uzaklaştırarak, yolun trafiğe açılmasını sağladı. Satıcılar, yolun açılmasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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