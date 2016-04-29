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Ataşehir'de 2 bin anaokul öğrencisine toplu namaz kıldırdılar

Yaşları 3 ila 5 arasında değişen çocuklara başörtüsü ve takke takıldı

29 Nisan 2016 11:06

Anaokulunda eğitim gören 45 farklı okuldan yaklaşık 2 bin çocuk, Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen namaz şenliğine götürüldü. Yaşları 3 ila 5 arasında değişen çocuklara başörtüsü ve takke takıldı.

Posta'da yer alan habere göre, sıra halinde camiye getirilen miniklere önce besmele ve salâvat çekme egzersizleri yaptırıldı. Daha sonra cemaat eşliğinde öğle namazı kılındı. Öğretmenlerin ve vatandaşların da katıldığı toplu namazdan sonra minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 

Şenlik hakkında bilgi veren Ataşehir Müftüsü Şakir Pinal, amaçlarının çocuklara namazı ve camiyi sevdirmek olduğunu söyledi.

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