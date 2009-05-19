Ataşehir savaş alanına döndü

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001 köprüsü yakınlarında dün akşam saat 21.30 sıralarında yaklaşık 25 kişilik terör örgütü yandaşı bir grup eylem yaptı.



Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan grup, 3001 Caddesi girişine molotoflar atarak, sokakta bulunan çöpleri yollara dağıttı. Atılan çöpleri yakarak caddeyi trafiğe kapattan gruptan bazı kişiler, yoldan geçen vatandaşlara ve görüntü alan kameralara taş ve şişe fırlattı. Bu sırada gruptan ayrılan bir kişi, CHP Ataşehir teşkilatınca köprüye asılan ve üzerinde Atatürk portresi bulunan 19 Mayıs kutlama afişini bıçakla parçaladı.



Ortalığı savaş alanına çeviren terör örgütü yandaşları, korsan gösteriyi görüp kaçmak isteyen araçları da hedef aldı. Eylemcilerden birinin attığı molotof kokteyli, korsan gösteriden kaçmak isteyen ve içinde üç kişi bulunan bir araca isabet etti.Atılan molotof sonucu aracın arka lastiği alev aldı. Araç dönmeye çalışırken, kaçmaya çalışan başka bir araç ile çarpıştı.



Daha sonra yanan aracın lastiğini otomobilin içinde bulunanlar elleri ve ayaklarıyla söndürdü. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, eylemciler 3001 Caddesi'nin diğer ucuna kaçarak, burada barikat kurup ateş yaktı.



Olay yerine gelen çevik kuvvet ekiplerine taşlı saldırıda bulunan terör örgütü yandaşlarına polis gaz bombası atarak müdahale etti. Polisin müdahalesi sonucu eylemciler slogan atarak ara sokaklara kaçtı.Bazı vatandaşlar olayları evlerinin camından izlerken, sokakta bulunan vatandaşlar ise işyerlerine girerek olayların bitmesini bekledi.

