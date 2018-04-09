Ataşehir Belediyesi'nin güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten çıkardığı 109 işçi göreve iade edildi

Ataşehir Belediyesi'ndeki direnişin 4. gününde Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten çıkarılan 109 işçinin işe tekrar alınarak bugün işbaşı yapabileceğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Der işçilere, "Bugün başlayabilirsiniz, birazdan kartlarınız açılacak" ifadelerini kullandı. Birgün'de yer alan habere göre Abdullah Der'in konuşmasının ardından karar alan çalışanlar öncelikle toplu halde müdürlüklerine giderek 40 kodu ile çıkış yapılma durumunun düzeltilmesi hakkında konuşacak. Ardından yevmiye kaybının önlenmesi için işe dönüşün sağlanmasıyla ay başından itibaren başlamış gösterilmesini talep edecek.

Ataşehir Belediyesi işçilerinden Beşiktaş ve Ege Üniversitesi'ne de destek geldi. İşçiler, "Direnmeye devam etsinler, zafer işçilerin olacak" dedi. Ayrıca, işçilerin yanına gelen avukat, "Politik hükümlüler ile ilgili sorun olabilir çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

İlerleyen dakikalarda, parça parça işe alımların başlatıldığı belirtiliyor.

Güvenlik grubunun işe girişi sağlandı. İşe alımların başladı, işçiler bulundukları birimlere çağırılarak işe alımlarının başlatıldığına dair kağıtlar alıyor.