Atasagun'a MİT şeması soruşturması

İşçi Partisi’nin, ’Ergenekon şemasıyla’ kamu görevini kötüye kullandığı ve TSK’yı alenen aşağıladığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunduğu eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun için soruşturma izni istendi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma izni talebini Başbakanlık’a iletti. MİT Yasası gereği, görevi süresince sadece Başbakanlık makamına karşı sorumlu tutulabilen Atasagun hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceği merakla bekleniyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 69 kişinin adının geçtiği "Ergenekon" şemasıyla kamu görevini kötüye kullandığı ve TSK’yı alenen aşağıladığı iddia edilen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski Müsteşarı Şenkal Atasagun hakkında Başbakanlık’tan soruşturma izni talep etti.



İP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Özbey, Atasagun hakkında, 2 Mart’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Atasagun’un MİT Müsteşarı olduğu 2002’de ekibiyle birlikte bir şema hazırladığı, şemada "Ergenekon" örgütünün kurucu ve yöneticileri olduğu iddia edilen 69 kişinin isminin yer aldığı belirtildi.



Şemada ’yok, yok’



Dilekçede, şemada, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, işadamları, gazeteciler, aydınların isimlerinin yer aldığı kaydedildi.



MİT’in şemayı çeşitli tarihlerde Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği vurgulanan dilekçede, şöyle denildi:



Niye Özkök beklendi



"O dönemin MİT yöneticileri ve başlarında bulunan şüpheli Atasagun, Mart 2001’den bu yana ellerinde bulunan bu belge ve bilgileri, zamanın Başbakanı Bülent Ecevit’e ve zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’na niçin göndermemiş de, Hilmi Özkök’ün Genelkurmay Başkanlığı’nı beklemiştir?



2003 Temmuz ayında bu belgeleri Özkök’e gönderen MİT yöneticileri, niçin aynı bilgileri dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e iletmemişlerdir? Bu şema, TSK’ya karşı entrikalarda, komplolarda kullanılmıştır. Bu şema, şüpheli Şenkal Atasagun ve ortaklarının suçlarının kanıtıdır."



Dilekçede, Atasagun’un, "kamu görevini kötüye kullanmak" ve "TSK’yı alenen aşağılamak" suçlarından yargılanması istendi.



İP’nin suç duyurusunu işleme koyan Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Atasagun hakkında soruşturma yürütebilmek için Başbakanlık makamından izin istedi.



Başbakana karşı sorumlu



MİT Kanunu’na göre MİT Müsteşarı görev yaptığı sürece gerçekleştirdiği iş ve işlemlerden sadece Başbakan’a karşı sorumlu olup, Başbakan’ın dışında herhangi bir kişi veya makama karşı sorumlu tutulamıyor. Başbakanlık makamının, "Ergenekon" şemasıyla ilgili olarak Atasagun hakkında savcılığa soruşturma izni verip vermeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

