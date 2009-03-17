Atasagun: Şemayı saklasam suç olurdu

Ergenekon şemasıyla ilgili olarak hakkında soruşturma izni istenen eski MİT Müsteşarı Atasagun, “Rapordaki iddiaları sümenaltı yapsam suç olurdu” dedi



Ergenekon dosyasına giren 69 kişilik şemayla ilgili olarak “kamu görevini kötüye kullanmak, TSK’yı alenen aşağılamak, iftira” suçlarından soruşturma izni istenen eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, “Hesabını veremeyeceğim hiçbir faaliyetim yok. Beni kimse lekeleyemez. Bundan dolayı Başbakan mutlaka soruşturma izni vermelidir” dedi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasına da giren şemayla ilgili olarak, “kamu görevini kötüye kullanmak, TSK’yı alenen aşağılamak, iftira” suçlarından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan soruşturma izni talep ettiği Atasagun, dün akşam Kanal D Ana Haber Bülteni’nde gazeteci Mehmet Ali Birand’a “Ergenekon” şemasını anlattı.



‘Raporu tutmadım’



Mehmet Ali Birand, güvenlik nedeniyle ekranlarda görünmek istemeyen Atasagun’un şunları söylediğini aktardı:

“Sözü edilen rapor, teşkilat elemanları tarafından hazırlandı. Bu rapor Tuncay Güney’in 6 disketteki ifadesi, açık yayınlarda, kitaplarda çıkan bilgilerin bir özetiydi. Raporda benim de çok saygı duyduğum isimler vardı. Saçma sapan, ciddiye alınmayacak iddialarda bulunuyordu. Ancak raporu tutmadım, tutamazdım. Eğer tutsam, sümenaltı yapsam işte o zaman suç işlemiş olurdum.



‘Soruşturulmalı’



Teşkilat tarafından ve açık kaynaklardan derlenen bu raporu önce Genelkurmay Başkanlığı’na, ardından da Başbakanlığa yolladım. Başbakan’dan bir isteğim var. Benimle ilgili mutlaka soruşturma izni verin. Hesabını vermeyeceğim hiçbir faaliyetim yok. Beni kimse lekeleyemez. Bundan dolayı Başbakan mutlaka soruşturma izni vermeli.”

Atasagun hakkında soruşturma izni istenmesine neden olan suç duyurusunu yapan İşçi Partisi, suç duyurusu dilekçesinde Atasagun’u, Hilmi Özkök’ü Genelkurmay Başkanı yaptırmak için “komplo” kurmakla suçlamıştı.



Mehmet Ali Birand, Atasagun’un komplo suçlamasına karşı da, “Bunlar ne dediklerini bilmiyorlar. Raporun yollandığı tarih ile Özkök Paşa’nın Genelkurmay Başkanlığı’nın tarihleri bile tutmuyor” dediğini bildirdi.





