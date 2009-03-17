T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atasagun: Şemayı saklasam suç olurdu

Ergenekon şemasıyla ilgili hakkında soruşturma izni istenen eski MİT Müsteşarı Atasagun, “Rapordaki iddiaları sümenaltı yapsam suç olurdu” dedi

17 Mart 2009 02:00

Ergenekon şemasıyla ilgili olarak hakkında soruşturma izni istenen eski MİT Müsteşarı Atasagun, “Rapordaki iddiaları sümenaltı yapsam suç olurdu” dedi

Ergenekon dosyasına giren 69 kişilik şemayla ilgili olarak “kamu görevini kötüye kullanmak, TSK’yı alenen aşağılamak, iftira” suçlarından soruşturma izni istenen eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, “Hesabını veremeyeceğim hiçbir faaliyetim yok. Beni kimse lekeleyemez. Bundan dolayı Başbakan mutlaka soruşturma izni vermelidir” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasına da giren şemayla ilgili olarak, “kamu görevini kötüye kullanmak, TSK’yı alenen aşağılamak, iftira” suçlarından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan soruşturma izni talep ettiği Atasagun, dün akşam Kanal D Ana Haber Bülteni’nde gazeteci Mehmet Ali Birand’a “Ergenekon” şemasını anlattı.

‘Raporu tutmadım’

Mehmet Ali Birand, güvenlik nedeniyle ekranlarda görünmek istemeyen Atasagun’un şunları söylediğini aktardı:
“Sözü edilen rapor, teşkilat elemanları tarafından hazırlandı. Bu rapor Tuncay Güney’in 6 disketteki ifadesi, açık yayınlarda, kitaplarda çıkan bilgilerin bir özetiydi. Raporda benim de çok saygı duyduğum isimler vardı. Saçma sapan, ciddiye alınmayacak iddialarda bulunuyordu. Ancak raporu tutmadım, tutamazdım. Eğer tutsam, sümenaltı yapsam işte o zaman suç işlemiş olurdum.

‘Soruşturulmalı’

Teşkilat tarafından ve açık kaynaklardan derlenen bu raporu önce Genelkurmay Başkanlığı’na, ardından da Başbakanlığa yolladım. Başbakan’dan bir isteğim var. Benimle ilgili mutlaka soruşturma izni verin. Hesabını vermeyeceğim hiçbir faaliyetim yok. Beni kimse lekeleyemez. Bundan dolayı Başbakan mutlaka soruşturma izni vermeli.”
Atasagun hakkında soruşturma izni istenmesine neden olan suç duyurusunu yapan İşçi Partisi, suç duyurusu dilekçesinde Atasagun’u, Hilmi Özkök’ü Genelkurmay Başkanı yaptırmak için “komplo” kurmakla suçlamıştı.

Mehmet Ali Birand, Atasagun’un komplo suçlamasına karşı da, “Bunlar ne dediklerini bilmiyorlar. Raporun yollandığı tarih ile Özkök Paşa’nın Genelkurmay Başkanlığı’nın tarihleri bile tutmuyor” dediğini bildirdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24