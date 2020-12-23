Ataol Behramoğlu, 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamaları yargıya taşıdı: Başka hiçbir ülkede bulunmayan ucu açık bir hapis cezasıdır

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Ataol Behramoğlu, Koronavirüs tedbirleri kapsamında günde yalnızca 3 saat dışarı çıkabilen 65 yaş ve üzerine yönelik kısıtlamaları yargıya taşıdığına duyururken, "Kısıtlamalar hukuka aykırıdır. 68 kuşağının gençleriyiz, hangi önlemleri alacağımızı biliriz. Bu uygulama başka hiçbir ülkede bulunmayan ucu açık bir hapis cezasıdır" dedi.

65 yaş üstüne yönelik kısıtlamalar nedeniyle bir video paylaşan yazar, şair Behramoğlu, "65 yaşında ve daha ileri yaşlarda olanlara uygulanan kısıtlamalar, hukuka, insan haklarına, anayasamızın eşitilik haklarına aykırıdır. Kabul edilemez" dedi.

Behramoğlu şöyle devam etti:

"Bu uygulama başka hiçbir ülkede benzeri bulunmayan ucu açık bir hapis cezasıdır. Bizler bu yaş grubunun hangisinden olursak olalım 68 kuşağının gençleriyiz, hangi önlemleri alacağımızı biliriz.

Yönetimin bu kabul edilemez dayatmasının durdurulması talebiyle idare mahkemesinde dava açtım. Gerektiğinde Danıştay'a, Anayasa Mahkemesi'ne ve İnsan Hakları Mahkemesi'e de başvuracağım.

Bu konuya duyarlı herkesi idare mahkemelerinde davalar açarak destek olmalarını bekliyorum. Bilim Kurulu'ndan bu konudaki suskunluğunu bozmasını, yönetimden bu hukuksuz uygulamayı gecikmeksizin sona erdirmesini bekliyorum."