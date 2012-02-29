Ataol Behramoğlu: 28 Şubat'ı destekledim pişman değilim

T24 - Ünlü şair Ataol Behramoğlu, 28 Şubat post modern darbe sürecini savundu. Ataol Behramoğlu, 28 Şubat'ın kesinlikle doğru bir karar olduğunu kaydetti.

Şair Ataol Behramoğlu, canlı yayında 28 Şubat darbesini savundu. CNN Türk'te yayınlanan 5N1K'ya konuk olan Behramoğlu, Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı.

28 Şubat sürecini savunan Behramoğlu bu söylemleri yüzünden zaman zaman Cüneyt Özdemir'le de karşı karşıya geldi.

Cüneyt Özdemir'in 'Siz 28 Şubat sürecini desteklemiş miydiniz? Pişman mısınız? 'sorusuna 'Evet destekledim. Asla pişman değilim. 28 Şubat 1997'de askerler Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin ödemdeki iktidarı tarafından başta eğitim olmak üzere yıkılmasına, bozulmasına engel oldular 'diye cevap veren Behramoğlu bu sözleriyle Cüneyt Özdemir'i kızdırdı.

Başbakan Erdoğan'ın Allah'ın selamını vermesine kızan Behramoğlu, 'Hiçbir demokratik ülkede gelen başbakan ilk gün es selam ün aleyküm demez. Halkın oyları ile seçilmiş parti bir ülkenin temellerini oluşturan değerleri ortadan kaldırma hakkına sahip midir? Mesela laiklik olgusunu ortadan kaldırmaya sahip midir? Cumhuriyet'in niteliklerini ortadan kaldırmaya yönelik haklara sahip midir? Halk örgütlü değilse buna bir şekilde asker karar verebilir. Askerin yaptığına sivil toplum sahip çıkabilseydi, toplum bambaşka bir yere gidebilirdi. Ama sahip çıkamadı. Toplum örgütsüz olduğu için bilinçsiz olduğu için yapamadı 'dedi.



'Gerekirse darbe olur'



Behramoğlu,sözlerine şöyle devam etti:

'Bakacağız, göreceğiz ülke nereye doğru gidiyor. Devam etsinler oy vermeye. Toplumun uyarılması lazım, aydınlatılması lazım. Her toplumun kendine özgü gerçekleri var. Ben darbe iyidir, demokrasi kötüdür demiyorum. Asla böyle bir şeyi savunmuyorum. Ama gerekirse olabilir' dedi.