Atanmışa seçilmişin koltuğu

T24- CHP’li Mevlüt Aslanoğlu ve eski AK Parti Milletvekili Sekmen’in biniş kartları THY tarafından alındı, Adalet Bakanı Yardımcısı Veysi Kaynak’a verildi. Görevliler talimatı THY’nin mail ile verdiğini söyledi

Milliyet gazetesinde ÖnderYılmaz imzasıyla yayımlanan habere göre, İktidar ve muhalefet arasında “atanmışlar ve seçilmişlerin birbirine ezdirilmemesi” tartışması yaşanırken, Esenboğa Havalimanı’nın VIP bölümü ilginç bir koltuk olayına sahne oldu. CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Sekmen ve eski YÖK üyesi Prof. Dr. Enver Hasanoğlu’nun aldıkları biniş kartları değiştirildi. 1A nolu koltuk Adalet Bakanı Yardımcısı olarak atanan eski Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’a verildi.



Önceki gün Esenboğa Havalimanı’nın VIP bölümünde Aslanoğlu, Sekmen ve Hasanoğlu İstanbul’a gidecek uçağın en ön sırasındaki VIP koltukları için biniş kartlarını aldılar. Üçlü, salonda beklerken, THY görevlileri gelerek, bir yanlışlık olduğunu, biniş kartlarını yeniden düzenlemek zorunda olduklarını belirterek kartları geri topladılar. Aslanoğlu, Sekmen ve Hasanoğlu, yanlışlık gerekçesiyle ellerinden alınan biniş kartlarının Bakan Yardımcısı Veysi Kaynak’a verilmek üzere değiştirildiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. THY yetkilileri, 1A nolu koltuğu Adalet Bakan Yardımcılığı’na atanan Kaynak’a verirken, Aslanoğlu ve Sekmen’i bir yan koltuğa, Hasanoğlu’nu ise arkadaki 4 nolu koltuğa yerleştirdi.

Kaynak’ın geldiğini gören Aslanoğlu, espriyle karışık sitem eterek, “Sen geleceksin diye biniş kartlarımız değiştirildi” dedi. Kaynak ise, “Ne oldu? Kim neyi değiştirdi?” diye sorunca Aslanoğlu, “Görevliler, ‘bakan yardımcımız gelecek’ dediler. THY’nin böyle bir talimatı varmış” karşılığını verdi. Kaynak ise, konuyu sorduğu THY görevlilerinden, “Efendim böyle bir talimat var. Artık bakan, bakan yardımcısı ve milletvekili diye başlatıyoruz sıralamayı” karşılığını aldı. Kaynak, “Yanlış yapıyorsunuz. Milletvekilleri bakan yardımcılarının protokol olarak üstünde bir mercidir. Yanlış yapıyorsunuz” uyarısında bulundu. Kaynak ve yerleri değiştirilen isimler daha sonra uçağa geçti.

Mail’i vermediler

Salona sonradan gelen ve olayı öğrenen MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ise, görevlilerden uygulanan protokol listesini istedi. Listede bakan yardımcılarına ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığını gören Bulut, görevlilere, “Bakan yardımcılarını neden milletvekilinin önünde alıyorsunuz?” diye sordu. THY görevlileri, “Buradaki protokol listesinde yazmıyor ama bize THY’den mail atıldı. Bakan yardımcılarını bakandan sonra sıralamaya alacağımıza yönelik” karşılığını verince Bulut, “O maili bana verir misiniz?” dedi. Bulut, Milliyet’e, “Görevliler istediğim maili vermediler” diye konuştu.

Kaynak: 1A da aynı yere gidiyor

Konuyu sorduğumuz Aslanoğlu, “Böyle bir konuyla gündeme gelmek istemiyorum. Ben oradaki görevli arkadaşlara şaka ile takıldım. Nazikçe durumu açıklayıp özür dilediler. Önemli bir durum yok” diye konuştu. Kaynak ise koltuk konusunda kendisinin bir talebinin olmadığını, Aslanoğlu ve Sekmen’le şakalaşarak uçağa geçtiklerini belirtirken, şunları söyledi:

“Aslanoğlu ve Sekmen benim yıllardır arkadaşımdır. Bana takıldılar, koltukları değiştirildiği için. Mevlüt abi, görevlilere espriyle takıldı. Görevliler uygulamanın THY yönetiminin talimatı olduğunu söyleyince ben de ‘yanlış apıyorsunuz, milletvekillerimiz bakan yardımcılarımızın protokol olarak üstünde bir mercidir’ dedim. Bir kriz durumu yoktu. Bu ne benim talep ettiğim ne de öngördüğüm bir durum. 1A nolu koltuk da aynı yere gidiyor. Görevlilerin hata yaptıklarını kabul ediyorum ama ben böyle bir şey istemedim. Keşke yapmasalardı. Biletimi de bakan yardımcısı olarak değil, eski milletvekili sıfatıyla aldım. Açık söyleyeyim ucuz olduğu için. Protokolde milletvekillerinin önünde bakan yardımcısı yer açılması doğru olmaz. Böyle bir düzenleme de beklenmemeli.”