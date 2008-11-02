Ata'nın Latife Hanım'a yazdığı mektuplar çalınmış!

Atatürk’ün, kayınpederi Muammer Uşakizade ve kayınvalidesi Adeviye Hanım’a, Latife Hanım’dan neden boşanacağını belirtmek üzere gönderdiği mektuplar ile boşanma evrakı, 9 Kasım’da Antik A.Ş tarafından İstanbul Swissotel’de yapılacak müzayedede satışa sunulmak istendi. Latife Hanım’ın torunları aracılığıyla konudan haberdar olan Türk Tarih Kurumu, ‘gizli belgelerin yasal vârisi’ olduğu için devreye girdi ve Antik A.Ş. satış işlemini durdurdu.Latife Hanım’ın torunu Mehmet Sadık Öke, “Atatürk’ün ve Latife Hanım’ın mahremiyeti korunmalı. Hemen yasal işlem başlatılmalı” çağrısında bulunurken, Atatürk’ün mahremiyetine ilişkin bu belgelerin ‘gizlilik mührüne’ karşın müzayedede satışa çıkarılması, büyük bir skandal olarak değerlendiriliyorLatife Hanım ve Fikriye Hanım’a ilişkin kitapları ile bilinen araştırmacı-yazar Fatih Bayhan, bu katalogu görünce, Latife Hanım’ın torunlarını müzayededen haberdar etti.Bayhan, Atatürk’ün özel hayatının istismar edilerek, ‘gizlilik’ niteliği taşıyan mahremiyete ilişkin bu belgelerin ‘haraç-mezat’ satılamayacağını vurguladı.Kataloğu görünce oldukça şaşıran Latife Hanım’ın torunları Rukiye Devres Ünvar ve Mehmet Kemal Aksel, Antik A.Ş’yi arayarak, söz konusu mektupları nereden elde ettiklerini sordu.Bu sorularına yanıt alamayan Ünvar ve Aksel, Antik A.Ş.’nin, mektupları müzayededen çekmesini istedi. Antik. A.Ş., mektupları aileye 35 bin YTL’ye verebileceğini bildirdi. Daha sonra fiyat, pazarlıkla 15 bin YTL’ye kadar çekildi.Latife Hanım’ın torunları, Türk Tarih Kurumu’nu da devreye soktu. Atatürk’ün, Latife Hanım ile olan özel yaşamına ilişkin mektup ve evrakların Türk Tarih Kurumu kasasında ‘gizli’ mührüyle saklandığını anlatan torunlar, kimi belgelerin nasıl dışarı çıkarıldığı sorusunu yöneltti.Latife Hanım ve Fikriye Hanım’a ilişkin kitapları ile bilinen araştırmacı-yazar Fatih Bayhan, Latife Hanım’ın sandukasının Türk Tarih Kurumu’nun mühürlü kasasında saklandığına işaret ederek, “Bu evraklar, hangi yılda, hangi dönemde, kim tarafından dışarı çıkarıldı?Sorumlular kim, bulunmalıdır. 1980 öncesinde bazı belgelerin Köşk’ten çalındığı rivayet edilir. Bu bilgi araştırılmalıdır” diye konuştu.Bayhan, Türkiye’deki arşivlerin iyi korunamadığını belirterek, “Gizli bir evrak, nasıl olur da antikacıda satışa sunulacak ve haraç mezat satılacak düzeye kadar gelir? Atatürk’ün imzası ve el yazması olan eserler, nasıl olup da bir ticari meta haline getirilir” diye tepki gösterdi.Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali Birinci, bu özel mektupların TTK’nın kasasından çıkmadığı konusunda güvence verdi. Birinci, satışın durdurulması amacıyla işlem başlattı. Mali Polis’in de devreye girdiği, Antik A.Ş’nin satışa çıkaracağı mektuplara el konduğu da ifade edildi.Antik A.Ş yetkilileri, satış işlemini durdurduğunu ve mektupların Askeri Müze’ye verileceğini bildirdi. Yetkililer, mektupların, Atatürk döneminin Milli Emlak Müdürü’nün ailesi tarafından getirildiğini kaydetti. (Akşam)