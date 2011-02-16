Ata’nın kurduğu Anadolu Kulüp’ü kirlettiler!

T24 - Atatürk’ün 1926’da kurduğu Anadolu Kulübü yönetimi, ‘fotoğrafla şantaj’ nedeniyle birbirine girdi.



Kulüp Başkanı Metin Cizreli (81), kendisine tuzak hazırlanarak çekilen cinsel içerikli fotoğrafların 20 Şubat’taki seçimlerde önünü kesmek için kulübün Büyükada eski müdürü Bora Baycık tarafından dağıtıldığını iddia etti.Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



1926 yılında Atatürk’ün yönergesiyle kurulan ve başkanları arasında İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün de bulunduğu Anadolu Kulübü görevden alınan bir yöneticinin şantajıyla sarsıldı. 20 Şubat’ta yapılacak seçimlerde yeniden aday olan YÖnetim kurulu Başkanı Metin Cizreli, yolsuzluktan yargılanan kulübün eski Büyükada şube müdürü Baycık’ın şantajdan cezalandırılmasını istedi.





Fotoğraflar postayla gönderildi



1998 yılından beri Anadolu Külübü’nün başkanlığını sürdüren eski milletvekili Metin Cizreli, bazı yolsuzluk olayları nedeniyle geçen yıl Büyükada ŞYubesi Müdürü Bora Baycık’ı görevden aldı. Kulüp üyeliğinden çıkarılan Baycık, mahkemeye verildi ve Ankara’da yargılanmaya başlandı. Cizreli, aralarında husumet bulunan Baycık’ın yıllar önce kendisine tuzak kurduğunu geçen ay öğrendi. Çevresindeki kişilere gönderilen bazı cinsel içerikli fotoğraflar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘na suç duyurusunda bulundu. Posta yoluyla gelen fotoğrafları gönderenlerin herhangi bir talebi olmadığını belirten Cizreli, fotoğraflar için bir dönem birlikte çalıştığı kulübün Büyükada eski şube müdürü Bora Baycık’ı suçladı. 20 Şubat’ta yeni başkan seçimlerinin yapılacağını belirten Cizreli, bu fotoğraflarla kendisine şantaj yapılmak istendiğini bildirdi. Fotoğrafların 2005 yılında Bora Baycık’ın evinde çekildiğini belirtti. Davet edildiği bu eve bir masözün geldiğini belirten Cizreli, Baycık’ın bu sırada giçli kamerayla çekim yaptığını öne sürdü..





'Bu bir tezgahtır'



Gözaltına alınan Baycık, fotoğraflardan haberi olmadığını belirtti, karalamaya yönelik bir çalışma olduğunu öne sürdü. Başkan Cizreli ile eskiye dayalı bir husumetlerinin olması nedeniyle, başkanın kendisini kulüpten uzaklaştırmaya çalıştığını iddia eden Baycık, “Cizreli’nin benim önümü kesmek amacıyla böyle bir tezgah kurduğunu düşünüyorum. Benim sözkonusu fotoğraflardan haberim yok” dedi. İfadesi alınan Baycık, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Buruda ifadesi alınan Baycık, daha sonra serbest bırakıldı.





Baycık’ın adı yolsuzluk iddialarına karıştı



Suçlanan eski genel müdür Bora Baycık’ın adı yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelmişti. Bora Baycık hakkında, kulübün eski yöneticileri yolsuzluk iddiasıyla 2009 yılında suç duyurusunda bulunuldu. 5 bin üyesi bulunan kulubün gelirlerinin bazı yöneticiler tarafından sahte faturalar, hayali işler ve hayali ödeneklerle zimmete geçirildiği öne sürülmüştü.



Suç duyurusunda 2006 yılında toplam 400 bin liranın bu şekilde muhasebe kayıtlarına işlendiği ve derneği gelirinden düşüldüğü kaydedilmişti. Yine aynı yıl kulübün bahçesinde 40 apart daire yaptırılması projesi gündeme gelmiş, bazı üyelerden para alınmıştı. Bu proje dönemin TBMM Başkanı Hikmet Çetin’in devreye girmesiyle engellenmişti. Bu olay da gazetelere rant kavgası şeklinde yansımıştı.





ATA ‘KAYNAŞIN’ DİYE KURDU



Anadolu Kulüp, Atatürk’ün yönergesiyle toplumsal gelişmeye katkıda bulunması için 31 Ekim 1926 yılında kuruldu. Yönetim Kurulunu da yine o günün Bakanlar Kurulu oluşturdu. Yönetim Kurulu Başkanı Atatürk’ün silah arkadaşı ve devlet adamı Başbakan İsmet İnönü, Yönetim Kurulu Üyeleri de Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, Milli Savunma Bakanı Recep Peker, Denizcilik Bakanı İhsan Divetçiler, İçişleri Bakanı Cemil Ubaydın, Maliye Bakanı Abdülhalik Renda, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, Bayındırlık Bakanı Behiç Erkin, Ticaret Bakanı Rahmi Köken, Sağlık Bakanı Refik Saydam’dan oluşmuştur.



