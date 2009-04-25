Çanakkale Savaşlarını Anma ve Kara Zaferi'nin 94. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Genelkurmay Başkanlığı ve Ulusal Öğrenci Konseyi'nin iş birliğiyle düzenlenen "Ata'nın İzinde 57. Alay Yürüyüşü" yapıldı.



Türkiye'deki 45 üniversiteden ve 3 harp okulundan gelen yaklaşık 6 bin öğrenci, 25 Nisan 1915'te 57. Alay'ın Çanakkale kara savaşlarında katettiği yolu yürümek için sabahın erken saatlerinde Bigalı köyü yakınlarındaki kamp alanında bir araya geldi.



Güne, 57. Alay'ın içtiği kırık buğday çorbası ve ekmekle başlayan öğrenciler, yaklaşık 4,5 kilometre yolu marşlar söyleyerek yürüdü.



Yürüyüş sırasında Türk bayrakları taşıyan öğrenciler, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganı attı.



Yürüyüşe, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun ve eşi Nermin Saygun da katıldı.



Saygun, yürüyüş öncesinde gazetecilerle yaptığı sohbette, etkinlikle ilgili olarak "Bugünlere kolay gelinmiyor. Bugün yaşıyorsak, ne pahasına olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor" dedi.



Conkbayırı'nda tamamlanan yürüyüşün ardından, Conkbayırı Anıtı'na, Türk milleti, Atatürk ilkeleri, Atatürk gençliği, harp okulları ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına çelenkler konuldu. TSK çelengini, anıta Orgeneral Saygun bıraktı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik, 10. Yıl Marşı'nın söylenmesiyle tamamlandı.



Yürüyüşe katılanlara ve yürüyüşü izleyen basın mensuplarına "Ata'nın Yolunda 57. Alay Yürüyüşü Katılım Belgesi" verildi. Basın mensupları, belgelerini Orgeneral Saygun'un elinden aldılar.



Etkinliğe ayrıca, 5. Kolordu Komutanı Korgeneral Yaşar Cihansız, Çanakkale Boğaz Komutanı Tümamiral Serdar Dülger, Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Gökhan Gökay da katıldı.

