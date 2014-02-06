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Atanan polisler yürütmeyi durdurma kararıyla geri dönüyor

17 Aralık sonrası yeri değiştirilen polis sayısı 6 bin 500’ü aşkın olarak ifade ediliyor

06 Şubat 2014 01:23

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.
17 Aralık sonrası görev yeri değiştirilen Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü Semih Erdur dava açtıktan bir gün sonra mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Erdur 30 gün içinde yeniden eski görev yerine dönebilecek.
17 Aralık’taki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması görevden alınan binlerce polis yürütmeli durdurma talebi ile mahkemenin yolunu tutuyor. Edirne KOM Şube Müdürü olarak görev yapan Semih Erdur’un da görev yeri 6 Ocak’ta değiştirildi.
Kapıkule Hudut Şube Müdürlüğü'ne atanan Erdur'un 15 Ocak’ta Edirne İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre mahkeme bir gün sonra yürütmenin durdurulması kararı verdi. Erdur 30 gün içinde yeniden eski görev yerine dönebilecek. 
21 yıllık memur Semih Erdur, 11 yıl Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nda görev yapmıştı. Erdur, Edirne’de yılın bürokratı seçilmişti.
Edirne'deki ilk olarak İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay görevden alınmıştı.
Aynı mahkemeye, geçtiğimiz 17 Aralık'ta meslekten çıkarılan K.Y.'nin yaptığı başvuru ile ilgili ise henüz bir gelişmenin olmadığı belirlendi. 
Bir yürütmeyi durdurma kararı da İstanbul ’da alınmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Akçal, İstanbul 4. İdare Mahkemesi Akçal hakkında yürütmenin durdurulması kararı vermişti.

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