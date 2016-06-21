Atanamayan öğretmenlere Suriyeli öğrenci formülü

Geçtiğimiz hafta aynı gün pek çok ilin il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sayfalarında yer alan ilanlarda, MEB’in yabancılara yönelik bir Türkçe öğretimi kursu düzenleyeceği, böylece Türkiye’de eğitim gören Suriyeli öğrencilerin Türkçe dersi eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasının planlandığı ifade edildi.

Miliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, İlanlarda, bu amaçla sınıf, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı branşlarında KPSS’ye giren ancak atanamayan öğretmen adaylarının 15 günlük bir eğitime alınacağı, eğitim sonucunda da bu öğretmenlerin “geçici eğitim merkezleri”nde görevlendirileceği bildirildi.

Ancak MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, bu ilanların il müdürlüklerinin internet sitelerinde yayımlanmasından 3 gün sonra ilginç bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Genel Müdürlüğümüzün, ülkemizde bulunan Suriyelilere Türkçe öğretilmesi için öğretmen görevlendirilmesine yönelik resmi bir çalışması veya öğretmen alımı bulunmamaktadır” denildi.

KPSS ve mülakat

Dün ise milli eğitim müdürlükleri, Suriyelilere eğitim verecek öğretmenler için ön başvuruların alındığını açıkladı. Hazırlanan yönergeye göre, Suriyelilere öğretmenlik için yalnızca sınıf öğretmenliği, Türkçe ve formasyon sahibi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu öğretmenler başvurdu. 2015 KPSS sonuç belgesine sahip olan öğretmen adaylarının kayıtlarının alındığı kurs için başvuranlardan bir kısmının 45 günlük ilkokul hazırlık kurslarında; bir kısmının ortaokul ve lise hazırlık kurslarında görevlendirileceği bildirildi. Yönergeye göre alınacak öğretmen sayısının 3 katı kadar başvuran aday öğretmen, KPSS 2015 puan üstünlüğüne göre mülâkata çağırılacak. Görevlendirmede, KPSS puanının % 50’si ile Mülakat Komisyonu tarafından verilen puanın % 50’si dikkate alınacak.

1 Ağustos’tan itibaren Türkçe eğitimine alınacak ve bu eğitim tamamlandıktan sonra “yeterlilik belgesi” alacak Suriyeli öğrenciler, normal eğitime aktarılacak. Orta öğretimdeki öğrencilerin ise söz konusu Türkçe eğitimini bir yıl boyunca almaları ve Türkçeye tamamen hakim olduktan sonra Türk öğrencilerle birlikte okumaya devam etmeleri planlanıyor.