Atanamayan öğretmenler yurt dışında açılacak okullarda görevlendirilecek

Yurt dışında açılacak okullarda çalışmak için atanamayan öğretmen adaylarına da fırsat verilecek. Bu öğretmenler devlet memuru olmayacak ama Maarif Vakfı’na bağlı çalışacak.

TBMM’de önceki gün yasalaşan Maarif Vakfı ile ayrıntılar ortaya çıkmaya, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da yönetmelik üzerinde çalışılmaya başlandı.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, işte yasalaşan Maarif Vakfı’yla ilgili ayrıntılar şöyle:

ENVANTER ÇALIŞMASI: Maarif Vakfı’nın kurulması için 1 milyon TL bütçe ayıran MEB; öğretmen alımı, maaş miktarı, ülkelere kolay giriş yolları, okulların vakfın bünyesine geçişiyle ilgili konuları içeren yönetmeliği hazırlıyor. Vakıf, ilk iş olarak MEB’e bağlı olan Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Türkmenistan gibi ülkelerde eğitim veren okulları bünyesine alacak. Türk vatandaşlarının yurtdışında çoğunlukta olduğu veya çok sayıda Türk vatandaşının çalışmak için gittiği ülkelerde envanter çalışması başlatılacak. Hangi ülkede kaç Türk okulu bulunduğu, hangi okulların kapatıldığı ve devredilmesi gerektiği tespit edilecek.

DEVLET MEMURU OLMAYACAKLAR: Farklı ülkelerde, farklı statülerle açılmış olan okullar vakfa bağlanacak. Bu okullardan devredilmek isteyenler ve ülke yönetimi tarafından kapatılanlar Maarif Vakfı aracılığıyla işletilecek. Ülkelere gönderilecek öğretmenler devlet memuru olmayacak. Bu okullarda, özellikle atanamayan öğretmenler arasından seçilecek başarılı adaylar görevlendirilebilecek. Öğretmenlere, ülkenin şartlarına göre belirlenecek tutarda maaş ödenecek. Vakfın yönetiminde görev yapacak isimler diplomatik pasaport sahibi olacak. Maarif Vakfı, faaliyet gösterdiği ülkenin durumuna göre şirket, alt vakıf kurabilecek. Belirlenen ülkelerdeki farklı vakıflarla işbirliği yapabilecek. Eğitim kurumlarıyla veya resmi kurumlarla protokollerle eğitim faaliyetleri yürütülebilecek.

BÜYÜKELÇİLİKLERİN VERDİĞİ RUHSAT İPTAL: Türk okullarının özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde Türk Büyükelçilikleri aracılığıyla ruhsat aldıkları göz önünde bulundurularak, Maarif Vakfı’na devredilmeyen veya satılmayan okulların lisanslarının iptal edileceği iddia edildi. Okulların devredilmediği yerlerde, vakıf aracılığıyla burs imkânları sunularak, yeni okullar açılacak. ABD’de ve bazı Avrupa ülkelerinde ‘charter okul’ formülü işletilecek. Hazır binalar ve okullar satın alınacak veya kiralanacak. İlk etapta Somali, Gambiya ve Tacikistan’ın okulları kapatma veya Maarif Vakfı’na devretme isteğinin bildirildiği iddia edildi.

12 BİN ÖĞRENCİ OKUYOR: Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre, yurtdışında 12 bin 824 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin yüzde 47’si kız, yüzde 53’ü erkeklerden oluşuyor. Halen 120’ye yakın ülkede Türk okulu mevcut.

"5 yıl Doğu'da çalıştırıp sonra kadroya alacağız"

TBMM Genel Kurulu’nda, önceki gece rotasyon uygulamasını da değerlendirdiklerini ve karar vermediklerini dile getiren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yapacakları düzenlemeye ilişkin şunları söyledi: “Bir yasa getireceğiz; öğretmeni 5 yıl Doğu ve Güneydoğu’da çalıştıracağız, ondan sonra kadroya alınacak. 8 yıl çalıştıktan sonra Türkiye’nin diğer yerlerine gitme imkânı vereceğiz. Sözleşmeli statüyü kaldırırsanız, Güneydoğu’ya öğretmen bulamayabilirsiniz. Peki oradakilerin eğitim alma hakkı yok mu? Bazı illerde öğretmen fazlası var, bunlardan biri de Tunceli. Ankara da öyle. Bizim burada öğretmen ihtiyacımız yok ki. Hepsini yüzde 100 kadrolu yaparsak, mazeret nedeniyle biz hiç kimseyi bir yere atayamayız. ‘Ağustos ayında atamamız yok’ dedik, inşallah şubatta atama yapacağız.”