Atanacak 17 bin öğretmene bakandan uyarı

T24 - Milli Eğitim Bakanı, atanacak 17 bin öğretmenin bir yıl staj yapacağını, en az da 3 yıl görev yapacağını hatırlattı. Ve buna göre başvurmalarını istedi.





Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, alacakları 17 bin öğretmenin göreve başladıkları yerde bir yıl staj yapacağını, en az da 3 yıl görev yapacaklarını, başka yere tayin talebinde bulunamayacaklarını bilerek müracaat etmesi gerektiğini bildirdi.



Dinçer, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''YÖNVER Ödülleri'' dağıtım töreninin ardından gazetecilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleriyle ilgili sorularını cevaplandırdı.



Dinçer, öğretmen atamalarıyla ilgili bir soru üzerine de tüm kamu idaresinin kendi dengeleri içinde bir çözüm bulmaya çalıştıklarını, bugün bütçe kanununda tüm kamu idaresi için topyekun öngörülen kadro sayısının 29 bin olduğunu anlattı.



Dinçer, bakanlık olarak 17 bin öğretmenin alınacağını, bunun bu konuya ne kadar çok önem verdiklerini gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:



''Tüm gücümüzle uğraştık. 17 bin başlangıç için iyi bir rakam. Milli Eğitim Bakanlığının yeni aldığı tedbirler ve kanun hükmünde kararname sebebiyle bundan sonra öğretmen aldığımızda bir yıl stajyerlik süresi, artı öğretmenler atandıkları yerde 3 yıl görev yapmak zorunda bulunacak. Kanun ve sistem değişiyor. Bu alacağımız 17 bin öğretmen, göreve başladıkları yerde bir yıl staj yapacaklarını, en az da 3 yıl görev yapacaklarını, başka yere tayin talebinde bulunamayacaklarını bilerek müracaat etsin. Ağustos ayında ihtiyacımız için öğretmenleri alacağız ama bunun ne kadar olacağı ve hangi alanlarda olacağı ancak o zaman belli olacak.''



Bir gazetecinin ''3 yıl süresini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yönelik bir önlem olarak mı aldınız?'' sorusuna ise Dinçer, ''Böyle bir kararın pek çok sebebi var. Tek bir karara dayandırmak doğru değil ama özellikle sınıf öğretmenliğinde bir öğretmenin bir öğrencimizi almasını ve mezun olana kadar o çocuklar üzerinde yoğunlaşmasını önemsiyoruz'' diye cevaplandırdı.



