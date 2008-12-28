‘Atamı katil ilan ediyor’

Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, "Ermenilerden Özür Dileme Kampanyası"yla ilgili olarak, "Benim atamı ve beni katil ilan ediyor. Bu hangi insan haklarına, demokrasiye sığar?" dedi.



Prof. Dr. Halaçoğlu, Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Federasyonu'nca (ASEF) düzenlenen "Ermeni Meselesi" konulu konferansta, 1915 olaylarına ilişkin sunum yaptı.



Konuyla ilgili Türk, Amerikan, Fransız ve İngiliz kaynaklarından alınan resmi belgeleri gösterirken, gözaltına alındığı İsviçre'nin Cenevre kentinin Ermeni Hınçak komitesinin kuruluş yeri olduğunu belirten Halaçoğlu, "Aslında insan haklarının, kanunlarının uğramadığı bir yermiş orası. Beni orada sözlerimden dolayı gözaltına aldılar, kırmızı bültenle aradılar. Biz gittik oradan medeni hukukumuzu aldık" diye konuştu.



Ermenilerin 1. Dünya Savaşı'nda savaşan taraf olduğunu anımsatan Halaçoğlu, "Sizin vatandaşınız olan insanlar size isyan ederse, devletinizi yıkmaya kalkışırsa siz ne yaparsanız? Özür dileyenler, önce özür diledikleri Ermenilerin yaşadıkları devlete ihanet edip etmediklerine bir baksın. Savaşan tarafsınız. Savaşıyorsanız ölürsünüz kardeşim" diye konuştu.



"Ermenilerden Özür Dileme Kampanyası"na da değinen Halaçoğlu, "Birileri insani, vicdani duygularıyla özür dilediklerini söylüyor. Sen benim atamı ve beni katil ilan ediyorsun. Bu hangi insan haklarına, demokrasiye sığar? Vicdan sahibi bir insan bunu yapar mı? Bunlar aydın olamaz. 1915'te Ermenilere kötülük yapan bin 673 kişiyi Osmanlı Devleti cezalandırmış zaten. Yok etmek isteseniz neden ceza verirsiniz? ABD, Irak'ta bir milyondan fazla kişiyi öldürdü. Kaç kişiyi cezalandırdı? Bunun adı nasıl soykırım olabilir? Benim dedem, atam soykırım yapmamıştır. Onların dedeleri yapmış olabilir. Birisinin de dedesinin adı Cemal Paşa'dır" dedi.



Van ve Kars'taki Ermeni mezalimine ilişkin belgeler de gösteren Halaçoğlu, "Van'da 80 bin kişi katledildi. Bir şehir yakılıp yıkıldı. Orası, Şehit Van olmalı. Kars'ta 20 bin kişi öldürüldü. Ama çıkmış şimdi belediye başkanı insanlık anıtı dikmeye çalışıyor" dedi.



Prof. Dr. Halaçoğlu, bir dinleyicinin sorusu üzerine, "hain" ve "ihanet" kelimelerini kullanmaktan yana olmadığını, hakaret de etmediğini ifade ederek, "Bu gibi kelimeler nazik kelimelerdir. Ancak, 'Aydın olamazlar' derim" diye konuştu.

