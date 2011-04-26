-ATAMBAYEV: TÜRKİYE HEP YARDIM ETTİ ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Kırgızistan Başbakanı Almazbek Atambayev, ne zaman zorluklarla karşılaşsalar Türkiye'nin hep yardım ettiğini belirtti. Atambayev, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanlık Merkez Bina'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, yüksek düzeyli stratejik işbirliği ve vize muafiyeti anlaşmalarının imzalanmasıyla Başbakan Erdoğan ile tarihi adımlar attıklarını söyledi. Artık Türk ve Kırgız vatandaşlarının birbirlerinin ülkelerinde diledikleri kadar kalabileceklerini ifade eden Atambayev, bunun ikinci adımının da çalışma izni sorununun çözülmesi olduğunu kaydetti. Rusya ile de vizeleri kaldıracaklarını ve gümrük birliği sistemine gireceklerini dile getiren Atambayev, gelecekte Ankara'dan Moskova'ya kadar büyük bir ekonomi sahası olacağını anlattı. ''Tayyip Abi Kırgızistan'ı şubat ayında ziyaret etti. Biliyorsunuz boş gelmedi ve 10 milyon dolar hibeyle geldi'' diyen Atambayev, Türkiye'nin hibelerle ve insani yardımlarla hep kendilerini desteklediğini kaydetti. Libya'dan da Kırgız vatandaşlarını Türkiye'nin tahliye ettiğini ifade eden Atambayev, ''Ne zaman zorluklarla karşılaşsak Türkiye hep yardım etti'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın cömertlik yaptığını ve bugün 61 milyon dolar daha hibe aldıklarını belirten Atambayev, böylece bu yıl içinde Türkiye'den 71 milyon dolar hibe almış olduklarını söyledi. -TÜRKİYE'DEKİ DEĞİŞİM- Kırgızistan Başbakanı Almazbek Atambayev, Türkiye'ye 20 yıldır her sene geldiğini kaydederek, 7-8 sene önce ile bugünkü Türkiye arasında büyük fark olduğunu dile getirdi. Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ekibinin Türkiye'yi 8 yıl içinde değiştirdiklerini kaydeden Atambayev, ''8 sene önce Türkiye kendisi kredi alıyordu ama şimdi kredi veriyor. Allah, böyle bir ekiple Türkiye'ye şans verdi. Türkiye bu ekibi destekliyor. Türkiye daha da gelişecek ve büyüyecek. Biz de Türkiye'den çok şey öğreniyoruz'' diye konuştu. Türkiye'nin kendileri için örnek teşkil ettiğini anlatan Atambayev, Kırgız hükümetinin de Erdoğan'ın ekibi gibi çalışması halinde kendilerinin de ayağa kalkabileceklerini belirterek, ''Bizim de inşallah 70 milyon dolar kredi verebilecek günlerimiz olacak. Konuşmamın sonunda Başbakanla aramızda özel bir ilişki geliştiğini de söylemek istiyorum. O bana 'Almaz' diyor ben de ona 'Tayyip Abi' diyorum'' dedi.