-ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLERİN EYLEMİ ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmasına polis izin vermedi. Kızılay Milli Müdafaa Caddesi'nde toplanan platform üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, platform üyelerinin Bakanlığa yürümesine izin vermedi ve açıklamanın Milli Müdafaa Caddesi'ndeki YKM binasının önünde yapılabileceğini bildirdi. Bunun üzerine platform üyeleri, YKM binası önünde ''Öğretmenler işsiz, okullar öğretmensiz'', yazılı pankart açtı ve ''Koşulsuz atama istiyoruz'', ''Öğretmene değil, çetelere barikat'', ''Hırsızlar değil, öğretmenler atansın'', ''Atanmak var, dönmek yok'', ''KPSS kalksın intiharlar son bulsun'' sloganları attı. Daha sonra, platform üyelerinden Rıza Güner, gruptakiler adına hazırlanan basın açıklamasını okudu. 327 bin öğretmenin atama beklediğini belirten Güner, ''Plansız programsız öğretmen yetiştirme sistemi sonucunda her yıl sürekli yeni eğitim fakülteleri açılmakta ve işsiz öğretmenlerin sayısı katlanarak artmaktadır'' dedi. KPSS'de kopya iddialarının incelenmesini de talep ettiklerini kaydeden Rıza Güner, bu konuda ÖYSM, Milli Eğitim Bakanlığından açıklama beklediklerini söyledi. Açıklamanın ardından platform üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek istediklerini bildirdi. Güvenlik güçleriyse, toplu halde bakanlığa gidilmesine izin verilmeyeceğini belirterek, platform üyelerini dağılmaları yönünde uyardı. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Kabak ise gruptakilerin gösteri yasasına uymasını istedi. Bunun üzerine platform üyelerinden 5 kişi yetkililerle görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına gitti. Bir süre sonra YKM binası önüne dönen bu kişiler, bakanlık yetkililerinin kendileriyle görüşmek istemediğini açıkladı. Bunun üzerine platform üyeleri YKM binası önünde oturma eylemi başlattı. Çeşitli sloganlar atan platform üyeleri ile emniyet yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin ardından gruptakiler dağılma kararı aldı. Platform üyelerinden İnan Savaş Tuna, eyleme yarın devam edeceklerini açıkladı.