Ataması yapılmayan öğretmenlerden protesto

T24 - Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu üyeleri, öğretmen atamalarının yapılmadığı gerekçesiyle protesto eylemi yaptı.





Kızılay Sakarya Caddesi'nde toplanan platform üyeleri, üzerinde ''Öğretmenler ihtar veriyor'', ''Öğretmenler işsiz, okullar öğretmensiz'', ''Koşulsuz atama istiyoruz'' yazılı pankartlar taşıyarak çeşitli sloganlar attılar. Daha sonra ataması yapılmayan ve kanser hastası olduğunu belirten Şafak Bay, platform adına hazırlanan basın açıklamasını okudu. Bay, ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen bulunduğunu belirterek, ''Her yıl atama dönemi geldiğinde hepimizin içinde bir umut dalgası oluşsa da bu umutlar asla gerçeğe dönüşmüyor. Ataması yapılmayan öğretmenler olarak büyük sorunlarla boğuşuyoruz. İntihar eden meslektaşlarımız var'' dedi.





Atanmak, güvenceli ve kadrolu istihdam istediklerini ifade eden Bay, ''KPSS kapısına yığılan yaşamlarımızı intihara sürükleyenlere karşı yaşama hakkımızı talep ediyoruz. Ataması yapılmayan öğretmenler olarak ölümleri, acıları, intiharları değil yaşamayı göze alıyoruz'' diye konuştu.





Platform üyelerine destek amacıyla basın açıklamasına katılan Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, ''Milli Eğitim Bakanlığının yönetilemez bir durumda olduğunu'' iddia ederek, Bakanlığın raporlarında da eğitime dair planlamanın bugüne kadar sağlıklı yapılamadığının belirtildiğini savundu. Ataması yapılmayan öğretmenler bulunmasına karşın yeni eğitim fakültelerinin açıldığını belirten Kılıç, ''Milli Eğitim Bakanlığını yönetemiyorsunuz. O koltuklardan çekilin'' dedi. Kılıç, en kısa sürede öğretmen atamalarının yapılmasını istedi.





Basın açıklamasının ardından TBMM'ye, ardından Abdi İpekçi Parkı'na yürüyeceklerini belirten platform üyelerine, emniyet güçleri, yürüyüş yapılmaması ve dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.





Platform üyeleri ve emniyet yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda grubun, Abdi İpekçi Parkı'na yürümesine izin verildi. Parkta oturma eylemine başlayan platform üyelerinden bazıları KPSS hazırlık kitaplarını yırtarak yaktı. Platform üyelerinin oturma eylemi sürüyor.



