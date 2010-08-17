-ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMENLER GÖZALTINDA ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu (AYOP) üyesi bir grup öğretmenin 3 gündür Abdi İpekçi Parkı'nda devam eden eylemlerine müdahale eden polis, gruptakileri gözaltına aldı. Abdi İpekçi Parkı'nda oturma eylemi yapan platform üyeleri, üzerinde ''Öğretmenler ihtar veriyor'', ''Öğretmenler işsiz, okullar öğretmensiz'', ''Koşulsuz atama istiyoruz'' yazılı pankartlar taşıyarak, çeşitli sloganlar attı. Burada 3 gündür eylem yapan gruptakiler, polisin dağılmaları uyarısına uymayınca gözaltına alındı.