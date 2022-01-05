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Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire Batuhan Yiğit 5 gün sonra ölü bulundu

Yiğit, dere yatağında ölü olarak bulundu

05 Ocak 2022 15:14

Denizli’de kısa bir süre önce ataması yapılan ve 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit, dere yatağında ölü olarak bulundu.

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine “Arkadaşlarımın gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve kısa bir süre önce İstanbul'a ataması yapılan Batuhan Yiğit'e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurunda bulundu.

Güvenlik güçleri tarafından geniş bir çalışma ile aranan Batuhan Yiğit, kaybolmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanı’nın içerisinden geçen dere yatağında ölü olarak bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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