-ATAMAN VE MAHMUTİ'YE CEZA İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, yaptığı toplantıda Beşiktaş Cola Turka Antrenörü Ergin Ataman'a, yaptığı açıklamalar nedeniyle ihtar ve 3 bin lira para cezası verdi. Federasyondan yapılan açıklamada, Ataman'a, Beşiktaş Cola Turka'nın, 24 Nisan'da Galatasaray Cafe Crown ile oynadığı karşılaşma sonrasında, hakemlere yönelik ''Korkak'' ve ''Baskı altında ezildikleri'' şeklindeki açıklamaları nedeniyle ''İhtar'' ve 30 gün içinde ödenmek üzere 3 bin lira para ceza verildiği belirtildi. Kurul, Galatasaray Cafe Crown Antrenörü Oktay Mahmuti'nin, Olin Edirne maçı sonrası hakemlere yönelik yaptığı ''...çirkefliği durdurmak için istifa mı gerekli'' şeklindeki demeçleri nedeniyle ''İhtar'' ve 3 bin lira para cezasına çarptırırken, Ataman'ın cezası, ''Kendisinin bilinen olumlu kişiliği ve samimi pişmanlığı'' nedeniyle 14. madde gereğince ''İhtar'' ve bin 500 lira para cezasına çevrildi. -SNOW'A İKİ MAÇ MEN VE 3 BİN LİRA CEZA- Kurul, Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Medical Park Trabzonsporlu oyuncu Snow'a, 2 maç men ve 3 bin lira para cezası verdi. Snow'un, 30 Nisan'da Aliağa Petkim ile oynanan karşılaşmada, hakemlerin üzerine yürüdüğü, küfür ettiği ve topu hakemlere atmaya teşebbüs ettiği belirtilerek, cezalandırıldığı ifade edildi.