Ataman: Suçum Trabzonlu olmak mı?

T24

'Suçum Trabzonlu olmak mı?



Ayakkabı konusu



Bülent Ataman ne demişti?

Fenerbahçe suç duyurusunda bulundu

Ntv Spor'a konuşan tecrübeli kaleci "Bana yapılan haksızlıkları dile getirdim. Bunlar alışmışlar, vur başına al ekmeğini... Bu haksızlıklar birilerine dokunmuş ki ortamı bu hale getirdiler" ifadesini kullanırken sert açıklamalarına da devam etti.Fenerbahçe taraftar sitelerinde kendisi hakkında teşvik primi aldığı ve bunu takıma dağıttığı yönünde haberler çıktığını iddia eden Ataman "Ben de bunların üzerine bir şeyler söyledim. Bu senaryolar her hafta yazılıyor. Bu hafta bu rolü bana verdiler. Gelecek hafta da birilerine biçilecek. Lig bitse de kurtulsak" açıklamalarında bulundu.İnsanların kendisine sahip çıkacakları yerde üzerine geldiklerini ve kendisine destek vermediklerini söyleyen Ataman "Söylediğim kelimeleri çarptırıyorlar. Bu haberler sayesinde takımın aklı karıştırıldı" dedi."Benim suçum sanırım Trabzonlu olmak" diyen Bülent Ataman kulüpten izin alacağını ve bu maçta forma giymek istemediğini söyledi. Ataman sakatlığının bulunduğunu da sözlerine ekledi.Karabük-Fenerbahçe maçında sahaya atılan ayakkabının kendisine ait olduğunu söyleyen Ataman "Su şişesine vurmak isterken ayakkabı ayağımdan fırladı. Bilerek ayakkabıyı sahaya atmadım. Hakem de bunu gördü ve sarı kart dahi vermedi" dedi."Fenerbahçe iyi oynuyor ama saha dışında da formdalar. Bizim takımı karıştırdılar. Sadece Fenerbahçe değil, teşvik primi filan... Sahaya çıkmayandan (Emenike) bahsetmiyorum. O kendini bilir. Sahaya çıkanlar şerefli bir şekilde topunu oynadı. Onları tebrik ediyorum."Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yaptıkları maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle rakip takım kalecisi Bülent Ataman hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kardemir Karabüksporlu kalecinin maçtan sonra bir televizyon programında, Fenerbahçe Kulübü hakkında haksız ithamları nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.Açıklamada şöyle denildi: "Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yaptığımız maçın ardından, bir televizyon programına bağlanarak, kulübümüz hakkında haksız ithamlarda bulunan Kardemir Karabükspor kalecisi Bülent Ataman hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Söz konusu başvuru, oyuncuya ait açıklamaların 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası’na aykırılık teşkil etmesi çerçevesinde yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."