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Spor

Ataman: Kupayı vermeyeceğiz

31 Mayıs 2010 02:04

T24 - Beko Basketbol Ligi Play-Off Final Serisi'nin 5. maçında Fenerbahçe Ülker'i 83-79 yenerek seride durumu 2-3'e getiren Efes Pilsen'de antrenör Ergin Ataman, şampiyonluğu Fenerbahçe Ülker'e vermeyeceklerini söyledi. 

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, basın mensuplarına yönelik olarak, ''İlk kez bu kadar kamera görüyorum. Herhalde hepiniz Fenerbahçe Ülker'in kupa töreni için geldiniz. Ama biz o kupayı o kadar kolay vermeyeceğiz'' dedi.

Serinin çok sert mücadelelere sahne olduğunu, Thornton ve Kerem Tunçeri'yi sakatlıkları nedeniyle kaybetmelerinin tesadüf olamayacağını belirten Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kalan oyuncularımızla da mücadelemize devam edeceğiz. Basketbol olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Üstün olan taraf bizdik. Oyunu iyi kontrol ettik. İlk devrede 46 sayı bulmamız önemli. Rakocevic ve Ender'in ciddi katkıları oldu. İkinci yarıda yorgunluk nedeniyle bir ara maç elimizden gidiyor gibi oldu ama özellikle yedekler arasından gelen Ermal, ciddi katkı sağladı takıma. Kalan bölümde de oyunu iyi kontrol ederek bugün maçı kazandık.''

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan son iki maçta da iyi oynamalarına karşın, kendi hataları nedeniyle mağlup olduklarını ifade eden Ataman, ''Ama bugün emeğimizin karşılığını aldık. Bu kupayı biz Fenerbahçe Ülker'e vermeyeceğiz'' diye konuştu.

Ergin Ataman, Fenerbahçe Ülker taraftarlarının kendisi aleyhine ''dopingci'' diyerek tezahürat yapmasına büyük tepki gösterdi.


Erdoğan: Basit hatalar galibi belirledi

Fenerbahçe Ülker Antrenörü Ertuğrul Erdoğan, final serisinin 5. maçında yapılan basit hataların galibi belirlediğini söyledi.

Beko Basketbol Ligi Final Serisi'ne yakışır maçlar yapıldığını belirten Erdoğan, ''Ben zaten serinin henüz bitmediğini söylemiştim. Seride 3-1 öndeydik, ama 1 galibiyete daha ihtiyacımız vardı. Sanıyorum bu avantajın getirdiği bir yumuşaklıkla başladık maça'' dedi.

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