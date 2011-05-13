T24 LogoT24 Logo
Spor

ATAMAN: "SERİYİ 2

13 Mayıs 2011 02:19

-ATAMAN: "SERİYİ 2-0'DAN 3-2'YE ÇEVİRECEK GÜCÜMÜZ VAR" İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Beşiktaş Cola Turka Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Cafe Crown'a 94-90 yenildikleri Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçının derbiye yakışır güzellikle olduğunu söyledi. Ataman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, genelde istediklerini yaptıklarını belirterek, '' Galatasaray'a maçı getiren en önemli faktör power forvet pozisyonunda Shumpert'in, bizim power forvetlerimize kurmuş olduğu üstünlük oldu'' dedi. Takımın en önemli oyuncuları Chatman, Kemp ve Ogilvy'nin, maçın sonlarını iyi oynadığını dil getiren Ataman, ''Cevher'in performansı bence bugünkü maçın sonucunu belirledi. 27 sayı Shumpert atarken, Cevher, maalesef 5 sayıda kaldı ve her zaman bulduğu atışları değerlendiremedi. İki takım da çok iyi oynadı. Sonunda şans faktörü biraz da devreye girdi. Galatasaray daha şanslıydı'' diye konuştu. Ataman, Galatasaray taraftarlarının baskısının da maçta önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: ''Galatasaray seyircisi özellikle önde girdiğimiz son periyotta yaptığı baskıyla maça doğrudan etki etti. Bunu Beşiktaş taraftarına söylüyorum. Şimdi iki maç kendi sahamızda oynayacağız. Beşiktaş taraftarının da gerçekten maça etki edecek, Akatlar Arena'yı cehenneme çevirecek bir taraftar olacağını umut ediyorum. 2-0 benim için problem değil. Bunu bizzat yaşamış bir antrenör olarak bu seriyi 2-0'dan 3-2'ye çevirecek gücümüz olduğuna inanıyorum. Buradan Beşiktaş seyircisine mesaj veriyorum. Galatasaray seyircisinin 2 misli, 3 misli Akatlar'da tek bir boş koltuk bırakmayın, maçın başından sonuna kadar bizi destekleyin. Biz bu seriyi kazanacağız.'' Beşiktaş Cola Turkalı oyuncu Bekir Yarangüme ise ellerinden gelen her şeyi yapmalarına karşın uzatmalarda maçı kaybettiklerini belirterek, sahalarında iki maçı kazanıp, son maçı da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda galip bitirerek, turu geçmek istediklerini kaydetti. Bu arada, maçın son anlarında protokol tribününde tartışma yaşandı. Beşiktaşlı yönetici Şeref Yalçın'ın, tribünde bazı Galatasaraylılarla tartıştığı görüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24