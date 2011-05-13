-ATAMAN: "SERİYİ 2-0'DAN 3-2'YE ÇEVİRECEK GÜCÜMÜZ VAR" İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Beşiktaş Cola Turka Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Cafe Crown'a 94-90 yenildikleri Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçının derbiye yakışır güzellikle olduğunu söyledi. Ataman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, genelde istediklerini yaptıklarını belirterek, '' Galatasaray'a maçı getiren en önemli faktör power forvet pozisyonunda Shumpert'in, bizim power forvetlerimize kurmuş olduğu üstünlük oldu'' dedi. Takımın en önemli oyuncuları Chatman, Kemp ve Ogilvy'nin, maçın sonlarını iyi oynadığını dil getiren Ataman, ''Cevher'in performansı bence bugünkü maçın sonucunu belirledi. 27 sayı Shumpert atarken, Cevher, maalesef 5 sayıda kaldı ve her zaman bulduğu atışları değerlendiremedi. İki takım da çok iyi oynadı. Sonunda şans faktörü biraz da devreye girdi. Galatasaray daha şanslıydı'' diye konuştu. Ataman, Galatasaray taraftarlarının baskısının da maçta önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: ''Galatasaray seyircisi özellikle önde girdiğimiz son periyotta yaptığı baskıyla maça doğrudan etki etti. Bunu Beşiktaş taraftarına söylüyorum. Şimdi iki maç kendi sahamızda oynayacağız. Beşiktaş taraftarının da gerçekten maça etki edecek, Akatlar Arena'yı cehenneme çevirecek bir taraftar olacağını umut ediyorum. 2-0 benim için problem değil. Bunu bizzat yaşamış bir antrenör olarak bu seriyi 2-0'dan 3-2'ye çevirecek gücümüz olduğuna inanıyorum. Buradan Beşiktaş seyircisine mesaj veriyorum. Galatasaray seyircisinin 2 misli, 3 misli Akatlar'da tek bir boş koltuk bırakmayın, maçın başından sonuna kadar bizi destekleyin. Biz bu seriyi kazanacağız.'' Beşiktaş Cola Turkalı oyuncu Bekir Yarangüme ise ellerinden gelen her şeyi yapmalarına karşın uzatmalarda maçı kaybettiklerini belirterek, sahalarında iki maçı kazanıp, son maçı da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda galip bitirerek, turu geçmek istediklerini kaydetti. Bu arada, maçın son anlarında protokol tribününde tartışma yaşandı. Beşiktaşlı yönetici Şeref Yalçın'ın, tribünde bazı Galatasaraylılarla tartıştığı görüldü.