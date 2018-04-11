Atamaları paylaşan Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde, daha sınav yapılmadan, ilçedeki okullara temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini yanlışlıkla WhatsApp\'tan \'Okul Müdürleri\' grubuna gönderdiği belirtilen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir, görevinden alındı.

İddiaya göre, Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir WhatsApp hattından, geçen, 29 Mart\'ta yanlışlıkla \'okul müdürleri grubu\'nda, okul müdür ve müdür yardımcılarının atamalarının yer aldığı liste paylaştı. Bazı okul müdür ve müdür yadımcılarının isim ve atamalarının yapılmasının istendiği okulların yer aldığı liste, kısa sürede yayıldı. Müracatları yapılan ve şu an sınav aşamasında olan atama başvurlarının sonucunun Temmuz ayında açıklanacak olmasına rağmen, şimdiden bazı isimlerin ve atanacakları okulların yer aldığı liste, \'torpil\' listesi olarak nitelendirildi. Uyarılar üzerine Çiçekdemir, söz konusu listeyi sildi.

Atama listesinin yanlışlıkla WhatsApp\'ta \'okul müdürleri\' grubunda paylaşılmasının ardından Eğitim İş Sendikası Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan basın açıklaması ile duruma tepki gösterip, söz konusu listeyi \'torpil listesi\' olarak nitelerken, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma sürerken, Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir görevinden alındı. Yerine Çal İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici atandı. Çiçekdemir\'in eski kadrosu olan şube müdürlüğüne görevine çekildiği öğrenildi.



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