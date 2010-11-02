Atamalar ne zaman yapılacak?

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı, 30 bin öğretmen atamasını, Kasım sonu veya Aralık başında yapacak.



MEB sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki atama takvimine ilişkin hazırlıklara başladı.

MEB yetkilileri sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'nin bakanlığa sınava girenlerin sayısını ve aldıkları puanları bildireceğini, bu aşamadan sonra illerden öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin kontenjanların isteneceğini belirtti.

Yetkililer, hangi branşta kaç öğretmen alınacağını ve öğretmenlik branşlarının taban puanlarının yeniden belirleneceğini ifade ederek, daha sonra adaylara başvuru duyurusu yapılacağını söyledi.

Yetkililer, tüm bu işlemler göz önüne alındığında öğretmen atamalarının Kasım sonu veya Aralık başında yapacağı kaydetti.

Bu arada dün YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sonuçlarının 10 güne kadar açıklanacağını bildirmişti.



