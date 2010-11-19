Atama yok öğretmen çok

T24 - Çubukçu’nun eğitim fakültelerinin kontenjanlarının azaltılacağını söylemesine rağmen bu yıl kurulan 7 üniversitedeki eğitim fakültesiyle birlikte toplam 79 eğitim fakültesi var.





Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu eğitim fakültelerinin kontenjanlarının azaltılacağını belirtirken, bu yıl içinde kurulan 7 üniversitenin de eğitim fakültesi bulunuyor. Sayıları 72 olan eğitim bilimleri ve eğitim fakültelerine ek olarak, yeni kurulan üniversitelerin eğitim fakülteleri eklendiğinde 79 eğitim fakültesi eğitim öğretim yapacak.

Eğitim Sen hazırladığı “Eğitim Fakülteleri” raporunda, bir yandan sayıları 400 bine yaklaşan işsiz öğretmenlere, diğer yandan yeni eğitim fakültelerine dikkat çekildi. Eğitim fakültelerinin her yıl onbinlerce mezun verdiğine dikkat çekiler raporda, “2005 yılında mezun sayısı 44 bin iken KPSS’ye müracaat eden işsiz öğretmen sayısı 173 bin oldu.





Sözleşmeli sorunu

2009 yılında mezun sayısı 49 bin iken KPSS’ye müracaat edenlerin sayısı 244 bine çıktı” denildi.

Sözleşmeli öğretmen sorununa da dikkat çekilen rapor şöyle devam etti: “2007 yılında kadrolu atanan öğretmen sayısı 19 bin 29 olarak gerçekleşmiş, bunların 4 bin 330’ü sözleşmeliyken kadroya geçmiştir. Yine 2008 yılında 20 bin 93 kadrolu öğretmen atanmış ancak bunlardan da 7 bin 255’i sözleşmeliyken kadroya geçmiştir. 2009 yılında ise 12 bin civarında öğretmen kadrolu olarak atanmış, bunların da 7 bin 37’si sözleşmeliyken kadroya geçmiştir. Bütün bu rakamlar Bakanlık tarafından açıklanan kadrolu ataması yapılan öğretmen sayısının yanıltıcı olduğunu bir kez daha açığa çıkarmıştır.”

Raporda, eğitim fakültesi mezunlarının atanmak için beklerken fen edebiyat fakültesi mezunlarına tezsiz yüksek lisans karşılığında öğretmen olabilme hakkının tanınmasının da öğretmen yetiştirme konusunda AKP’nin popülist politikasını ortaya çıkardığı ifade edildi.





