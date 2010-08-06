Atama krizi hala devam ediyor

T24- TSK'nın bir ve iki numaralı koltuklarıyla ilgili atama krizi hala çözülemedi, Orgeneral Koşaner'le ilgili Bakanlar Kurulu kararnamesi de Köşk'e gönderilmedi. KKK için de üçlü kararnameden hala ses yok. Ankara'da yeni bir temas trafiğinin başlaması bekleniyor.



Sıkıntılı geçen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının artçı sarsıntıları hala dinmedi. Orgeneral Hasan Iğsız'ın veto edilmesinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na en güçlü aday olarak gösterilen Orgeneral Atilla Işık'ın emekliliğini istemesi işleri karıştırdı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) bir türlü yapılamayan atama, yeni Genelkurmay Başkanı'nın belirlenmesini de engelliyor. Orgeneral Işık Koşaner'in atanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararnamesi hala Çankaya Köşkü'ne gönderilmedi. İlker Başbuğ da Iğsız'ın yerine yeni isim önermediği için KKK'ya üçlü atama kararnamesi hazırlanamıyor.



Kamuoyuna Şura sonrası duyurulan ordu ve Jandarma Genel Komutanlığı atamaları da resmi gazetede yayımlanmadı.



Kara Kuvvetleri'nin en güçlü üç adayı Necdet Özel, Erdal Ceylanoğlu ve Saldıray Berk. Ancak Necdet Özel'in atanması Genelkurmay Başkanlığı yolunu kesebilir. Erdal Ceylanoğlu'nun atanması durumunda ise bu kez hükümetin soğuk baktığı Saldıray Berk'in 1. Ordu Komutanlığı yolu açılacak.



Hükümet kanadında da bir hareket görünmüyor. Başbakan Erdoğan, Aydın ve Denizli mitinglerinin ardından geç saatlerde geldiği Ankara'da Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Başbakanlık Müsteşarı'yla görüştü.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise Orgeneral Atilla Işık'ın emeklilik kararının duyulmasından sonra Kara Kuvvetleri Komutanı Işık Koşaner'i Çankaya'ya çağırarak bilgi almıştı. Gül'ün neden Başbuğ'u çağırmadığı ise tartışma konusu oldu.



Ankara'da yeni bir temas trafiği bekleniyor. Atama krizinin 30 Ağustos'a kadar çözülmesi gerekiyor. Aksi taktirde Genelkurmay Başkanlığı'na gelecek olan Işık Koşaner de Orgeneral İlker Başbuğ ile birlikte emekli olacak.



İlk temas trafiği Başbakan Erdoğan'dan geldi. Başbakan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'le Başbakanlık'ta buluştu.