Atama bekleyenlere müjde; kamuya 13 bin 213 yeni kadro

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu kurum ve kuruluşunca toplam 13 bin 213 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulduğunu bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kamu kurum ve kuruluşlarınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilen kadro ve pozisyonların, ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini açıkladı.

Bakan Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2015 KPSS yerleştirme takvimine göre 22 Haziran-1 Temmuz'da tercihlerin alınacağı 2015/1 yerleştirmelerinde, 125 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 13 bin 213 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulduğunu belirtti.

ÖSYM Başkanlığına gönderilen kamu kurum ve kuruluşlarınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilen kadro ve pozisyonların yaklaşık yüzde 15,4'ü ortaöğretim, yüzde 31,2'si önlisans ve yüzde 53,4'ü ise lisans düzeyinde olacak. Kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı şu şekilde: "190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi kurumlar (üniversiteler hariç) 11 bin 790, üniversiteler 764, Kamu İktisadi Teşebbüsleri bin 423 kişi"

Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı şöyle: "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 9 bin 360, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bin 280, Teknik Hizmetler Sınıfı bin 58, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 77, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 14, Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı 1 kişi."

Kamu İktisadi Teşebbüsü pozisyonlarının öğrenim durumlarına göre dağılımı "ortaöğretim 164, önlisans 496, lisans 763 kişi" olarak sıralandı. Açıklamada, 2015/1 yerleştirmeleri kapsamında atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgilerin, www.dpb.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinde 15 Haziran'dan itibaren yer alacağı belirtildi.