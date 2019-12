-ATALAY: ''HUZURLU BİR SEÇİM ORTAMI OLACAK'' ELMADAĞ (A.A) - 04.03.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Bu seçim ortamında göreceksiniz, inşallah bütün seçimlerden daha fazla güvenlik sağlanmış olacak. Huzurlu bir seçim ortamı olacak''dedi. Bakan Atalay, Hasanoğlan Polis Meslek Yüksekokulunun açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atalay, ''Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 3 generalin açığa alınma işlemini onaylamasını nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusuna kendisinin de konuyu yeni öğrendiği yanıtını verdi. Atalay, ''Ben o zaman bu işlemi yaptığımda 'biz hukuka uygun, hukukun içinde bir işlem yapıyoruz' demiştim. 'Hukukun gereğini yapıyoruz' demiştik. Şu anda Yüksek Mahkeme de bunu onaylamış oldu. Bizim kararımızın hukuka uygun olduğunu o da onaylamış oldu. Ben de bundan memnun oldum'' dedi. Terör örgütü PKK'nın eylemsizlik kararını bitirdiği yönündeki bilgileri değerlendirmesinin istenmesi üzerine Atalay, şöyle konuştu: ''Dün Sayın Başbakanımız da görüşlerini açıkladı, önemli ifadelerde bulundu. Ben de orada düşüncelerimi söyledim. Türkiye bir seçime gidiyor ve dün Yüce Meclis kararını aldı. Şu anda 4 Mart Cuma gününden itibaren seçim takvimi de başlamış oldu. Biz hep şunu söylüyoruz, Türkiye açık bir toplum, Türkiye giderek demokrasisini çok derinleştirmiş bir ülke. Bütün sorunlar siyaset ortamında ve açık siyasetin içinde konuşulsun. Seçimler onun için vardır. Ülkenin, toplumun, her kesimin sorunlarının konuşulması için vardır. Siyasi partiler için seçim ortamları bir anlamda bütün sorunların vatandaşlarla paylaşıldığı dönemlerdir. Biz bunun için çalışıyoruz. Her türlü gelişmeye karşı da her zaman hazırlıklıyız. Güvenlik birimlerimiz ülkenin güvenliğini sağlama yönünde her zaman kendine düşen görevi yapar, hazırlıklıdır. Bizim o dediğimiz toplantılarımız, valilerimiz, emniyet müdürlerimiz ve diğer toplantılar seçim güvenliğine dönüktür daha çok. Yani istiyoruz ki; bugün başlayan ve 12 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili kampanya dönemi güvenli geçsin, huzurlu geçsin. Özellikle oy verme günü vatandaşlarımız bütün endişeden uzak, kendi hür iradeleriyle oylarını versin. Bunu sağlamak için de elimizden gelen her çalışmayı yapıyoruz. Yani bu seçim ortamında göreceksiniz, inşallah bütün seçimlerden daha fazla güvenlik sağlanmış olacak. Huzurlu bir seçim ortamı olacak. Öbür türlü spekülatif haberlere de çok itibar etmeyin. Huzurlu, güvenli bir seçim ortamı yaşayacağız.'' Bakan Atalay, ''Ergenekon'' operasyonu kapsamında dünkü gözaltıların hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: ''Ben dün değerlendirdim, dün Başbakanımız da ifade etti. Olup bitenleri biz şu anda yorumlama durumunda değiliz. Yargının bir kararı var ve İstanbul Savcılığının kararını Emniyet görevlilerimiz yerine getiriyor. Yani bu konuda eğer yapılacak açıklama, bilgilendirme varsa bu yargıya düşer. Yani şu anda bizim bu konuda ileri yorumlar yapmamız uygun değildir. Niçin bunlar oluyor, sebebi ne, bu gözaltıların gerekçesi ne, bunları da biz kendimiz de şu anda bilmiyoruz. Zaten bizim bilebileceğimiz bir süreç içinde de yürümüyor. Onlara bir bakmak lazım. Gerek basın özgürlüğü ile ilgisi ne kadardır? Diğer örgüt ilişkileri vesaire... Yani yargı bunu açıklayacak. Bunların gerekçeleri açıklanacak ondan sonra biz de öğrenmiş olacağız.'' Hakkari'de bir olayda polis memurlarına yönelik linç girişimi olduğunun anımsatılması üzerine de Atalay, ''Orada her tedbir alındı. Bundan sonra orada bu tür bir olay olmayacak'' dedi. Atalay, bir başka soru üzerine seçim kararı alındığı için 9 Mart Çarşamba günü görevden ayrılacağını söyledi. Atalay, icraatlarını anlatan bir basın toplantısı düzenlemeyeceğini ama arkadaşlarının ''dönemin faaliyetleri'' adı altında bir çalışma yaptığını bildirdi.